Ачерби: «Молодые игроки сборной очень стараются»

Защитник миланского «Интера» Франческо Ачерби прокомментировал победу сборной Италии в матче с Нидерландами, которая принесла «скуадре адзурре» бронзовые медали Лиги Наций. Ачерби считает, что свое веское слово сказала мотивация молодых футболистов итальянской сборной.

- Молодые ребята мотивированы, они хотят показать себя. Команде нужны такие молодые игроки. Бонджорно провел отличный матч, он скромен, он старателен, у него есть все, чтобы сделать успешную карьеру, - считает Ачерби, слова которого цитирует fcinter1908.it.

Сборная Италии является действующим чемпионом Европы.