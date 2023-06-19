Сборная Испании - вторая европейская команда, сделавшая «требл»

Сборная Испании стала победителем Лиги Наций - относительного нового турнира, который прошел в третий раз. Выиграв турнир, сборная Испании стала второй европейской командой, которая сделала своеобразный «требл» - победы в чемпионате Европы, чемпионате мира и Лиге Наций. Сборная Испании трижды, в 1964, 2008 и 2012 году, выигрывала чемпионат Европы, а чемпионом мира ей удалось стать в 2010 году.

Другая команда, которой удалось это - сборная Франции. Еще одна команда, выигравшая Лигу Наций в 2019 году, сборная Португалии, также выигрывала европейский чемпионат в 2016 году, но она не становилась чемпионом мира.