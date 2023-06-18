Сборная Нидерландов пропустила 11 голов за четыре матча - такого не было с 1962 года

Сборная Нидерландов потерпела поражение в сражении за третье место Лиги Наций - она проиграла итальянцам со счетом 2:3 и осталась без наград. Вдобавок, три пропущенных мяча очень сильно подпортили статистику недавно заступившему на должность наставника сборной Рональду Куману.

Дело в том, что в четырех матчах у руля сборной для Кумана она пропустила уже одиннадцать голов. Такой неудачной серии у сборной не было с 1962 года, когда нидерландский футбол и близко не был таковым, каким мы знаем его сейчас.

Тогда команда, которую тренировал румын Элек Шварц, также пропустила одиннадцать голов за четыре матча.