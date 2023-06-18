Кьеза: «Два года ждал, когда забью за сборную Италии»

Вингер сборной Италии Федерико Кьеза побеседовал с журналистами после успеха в матче с Нидерландами (3:2).

Благодаря сегодняшней победе команда Роберто Манчини заняла третье место в Лиге наций. Кьеза поразил ворота соперников на 72-й минуте – этот гол в итоге стал победным для «Скуадры Адзурры».

«Два года без голов за сборную – слишком долго. Я давно этого ждал. Я пропустил десять месяцев из-за травмы, и я не участвовал в мартовском сборе, но сегодня всё прошло удачно. Мы хорошо отреагировали на недавнее поражение от Испании. Хочу поблагодарить Манчини, который всегда доверял мне», – высказался в интервью RAI футболист «Ювентуса».