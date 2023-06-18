Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о поражении от сборной Италии в матче за третье место Лиги Наций.

Специалист отметил, что ему не удалось донести до своих игроков, что необходимо играть с определённой ответственностью и присматривать за своим соперником.

«Как мы начали делать это во втором тайме. Мы подвели друг друга. Это мое главное разочарование сегодня», - приводит слова Куман а пресс-служба УЕФА.

Напомним, что итальянцы одержали победу со счётом 3:2.

В финале же встретятся сборные Испании и Хорватии. Поединок начнётся в 21:45 по московскому времени.