Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о поражении от сборной Италии в матче за третье место Лиги Наций.
Специалист отметил, что ему не удалось донести до своих игроков, что необходимо играть с определённой ответственностью и присматривать за своим соперником.
«Как мы начали делать это во втором тайме. Мы подвели друг друга. Это мое главное разочарование сегодня», - приводит слова Куман а пресс-служба УЕФА.
Напомним, что итальянцы одержали победу со счётом 3:2.
В финале же встретятся сборные Испании и Хорватии. Поединок начнётся в 21:45 по московскому времени.
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