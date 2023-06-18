Манчини: «Мы одержали победу — это главное»

Рулевой итальянской национальной команды Роберто Манчини высказался после победы над сборной Нидерландов. Матч за 3-е место в Лиге наций завершился со счетом 3:2 в пользу подопечных Манчини.

«Мы великолепно действовали в первой половине игры, но во втором тайме сыграли не очень удачно. На нашу игру повлияла накопившаяся усталость, однако мы смогли выиграть — это главное», — передает слова Манчини пресс-служба УЕФА.

Добавим, что сборная Италии второй раз кряду стала обладателем бронзовых медалей Лиги наций.

Сегодня, 18 июня, состоится финальный матч турнира, в котором Хорватия встретится с Испанией, начало — в 21:45 по мск. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию на портале LiveResult.