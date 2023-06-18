Куман за 4 матча во главе сборной Нидерландов проиграл больше, чем ван Галь за 49

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман умудрился потерпеть три поражения в четырёх своих первых матчах у руля команды. Как сообщает Squawka, он уже проиграл больше матчей, чем прежний тренер нидерландец Луи ван Галь, возглавлявший «оранжевых» с 2021 по 2022 годы.

Для сравнения, у ван Галя в активе 49 проведённых матчей и всего лишь в двух из них его команда проигрывала.

Напомним, что в воскресенье сборная Нидерландов в матче за бронзу Лиги наций уступила сборной Италии – 2:3. Ранее при Кумане нидерландцы разгромно проиграли сборной Франции в первом туре отбора на Евро-2024 (0:4) и уступили сборной Хорватии в полуфинале Лиги наций – 2:4.

Единственная победа у Кумана во главе «заводного апельсина» пока только над европейским футбольным карликом – командой Гибралтара – 3:0.