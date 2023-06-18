Сборная Италии переиграла Нидерланды, забрав бронзу Лиги наций и оставив хозяев ни с чем

Сборные Италии и Нидерландов сыграли в утешительном финале Лиги наций. Матч за третье место состоялся 18 июня на стадионе «Гролс Весте».

Сборная Нидерландов провалила домашний финал четырёх Лиги Наций. Команда Рональда Кумана в полуфинале героически сравняла счёт на 96-й минуте, но всё ради того, чтобы получить от хорватов ещё дважды в овертайме. Вылет в утешительный финал и там вновь фиаско. Причём все скверные события для «оранжевых» случились очень быстро.

Уже на шестой минуте Ньонто закинул мяч в центре штрафной площади, откуда через себя попытался пробить Ретеги. Попытка не удалась, однако далее Распадори сумел пяткой переадресовать мяч на Димарко, а Федерико уже мощнейшим ударом прошил Джастина Бейло – 1:0. Мячом владели только голландцы, а пропустили быстрый гол.

Более того, на 20-й минуте ситуация повторилась. Опять голландское владение, опять медленные и неопасные атаки завершились итальянским уколом. Димарко убежал по левому краю, откуда сильно прострелил. Виффер сблокировал удар Ньонто, однако мяч отлетел к Фраттези, который грудью подработал и пальнул уже мимо голкипера – 2:0. Арбитр пересмотрел эпизод на предмет игры рукой, в итоге мяч засчитав.

Уже два забили итальянцы и решили вернуться к истокам. Опять отдали мяч и территорию сопернику, спокойно оберегая победный счёт. А Нидерланды толком и не знали, что делать. За первый тайм «оранжевые» так и не пробили в створ ворот, а опасные моменты возникали крайне редко. Мог вернуть свою сборную в игру Коди Гакпо. В центре штрафной площади форвард Нидерландов обработал прострел Хави Симонса, однако под прессингом Ачерби пробил рядом со штангой.

Куман тройной заменой (вышли Вегхорст, Вейналдум и Бергвейн) чуть встряхнул команду, но серьёзных моментов так и не появлялось. То Гакпо под прессингом Толоя пробьёт точно в голкипера, то Димарко заблокирует опасный удар Бергвейна. Оживить игру удалось только в последней 20-минутке. Настырные голландцы всё-таки добились своего: после банального заброса неудачно отбились итальянцы, мяч подхватил Бергвейн, убрал Димарко и пальнул без шансов для Доннаруммы – 1:2.

Правда, Италия моментально включилась и не позволила интриге разгореться. Фраттези отдал на ход Кьезе, Федерико слева ворвался в штрафную площадь, качнул ван Дейка и пробил в дальний угол, рикошетом от штанги отправив мяч в сетку – 1:3. Вопрос с бронзовым призёром Лиги наций был снят, хотя голландцы ещё на второй гол сподобились. Даже дважды. Вегхорст добил мяч в ворота после рикошета от Вейналдума, находившегося в офсайде, так что мяч не засчитали. На 90-й минуте Джорджиньо исправился, в штрафной площади получив разрезающую передачу от Вермана и пробив в верхний угол – 2:3. Минимальное поражение не изменило сути.

Нидерланды слабо смотрелись на домашнем финале четырёх Лиги наций, проиграли оба матча и единственные остались без наград.