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Лига наций УЕФА

Сборная Италии переиграла Нидерланды, забрав бронзу Лиги наций и оставив хозяев ни с чем

18 Июня 2023 • 18:02 Комментировать
Нидерланды
2:3
Италия
окончен

Сборные Италии и Нидерландов сыграли в утешительном финале Лиги наций. Матч за третье место состоялся 18 июня на стадионе «Гролс Весте».

Протокол игры  
Нидерланды2:3Италия
  6'Димарко Федерико (0:1)
  20'Фраттези Давиде (0:2)
(1:2) Бергвейн Стевен68'  
  72'Кьеза Федерико (1:3)
(2:3) Вейналдум Джорджиньо89'  
Бейло ЮстинДюмфрис ДензелГертрейда Лютсхарел 46' (Вейналдум Джорджиньо ( 46') Ван Дейк ВиргилАке НатанВиффер Матс 76' (Веерман Йоэй ( 76') Де Йонг ФренкиСимонс Хави 63' (Копмейнерс Тëн ( 63') Мален Дониэлл 46' (Бергвейн Стевен ( 46') Гакпо КодиЛанг Ноа 46' (Вегхорст Ваут ( 46'  90')
Запасные: Флеккен МаркДе Рон МартенТимбер ЮрриенМаласиа ТиреллБотман СвенБлинд ДэйлиНопперт Андрис
Доннарумма ДжанлуиджиТолой РафаэлАчерби Франческо  90'Буонджорно АлессандроДимарко Федерико  34' 74' (Спинаццола Леонардо ( 74') Фраттези ДавидеКристанте БрианВерратти Марко 85' (Барелла Николо ( 85'  90') Ньонто Вильфред 64' (Дзаньоло Николо ( 64') Ретеги Матео 85' (Пеллегрини Лоренцо ( 85') Распадори Джакомо 63' (Кьеза Федерико ( 63')
Запасные: Ди Лоренцо ДжованниБонуччи ЛеонардоВикарио ГульельмоМерет АлексДармиан МаттеоИммобиле ЧироЖоржиньо II
18 июня. Стадион "Гролс Весте" (Энсхеде).

 

Сборная Нидерландов провалила домашний финал четырёх Лиги Наций. Команда Рональда Кумана в полуфинале героически сравняла счёт на 96-й минуте, но всё ради того, чтобы получить от хорватов ещё дважды в овертайме. Вылет в утешительный финал и там вновь фиаско. Причём все скверные события для «оранжевых» случились очень быстро.

Уже на шестой минуте Ньонто закинул мяч в центре штрафной площади, откуда через себя попытался пробить Ретеги. Попытка не удалась, однако далее Распадори сумел пяткой переадресовать мяч на Димарко, а Федерико уже мощнейшим ударом прошил Джастина Бейло – 1:0. Мячом владели только голландцы, а пропустили быстрый гол.

Более того, на 20-й минуте ситуация повторилась. Опять голландское владение, опять медленные и неопасные атаки завершились итальянским уколом. Димарко убежал по левому краю, откуда сильно прострелил. Виффер сблокировал удар Ньонто, однако мяч отлетел к Фраттези, который грудью подработал и пальнул уже мимо голкипера – 2:0. Арбитр пересмотрел эпизод на предмет игры рукой, в итоге мяч засчитав.

Уже два забили итальянцы и решили вернуться к истокам. Опять отдали мяч и территорию сопернику, спокойно оберегая победный счёт. А Нидерланды толком и не знали, что делать. За первый тайм «оранжевые» так и не пробили в створ ворот, а опасные моменты возникали крайне редко. Мог вернуть свою сборную в игру Коди Гакпо. В центре штрафной площади форвард Нидерландов обработал прострел Хави Симонса, однако под прессингом Ачерби пробил рядом со штангой.

Куман тройной заменой (вышли Вегхорст, Вейналдум и Бергвейн) чуть встряхнул команду, но серьёзных моментов так и не появлялось. То Гакпо под прессингом Толоя пробьёт точно в голкипера, то Димарко заблокирует опасный удар Бергвейна. Оживить игру удалось только в последней 20-минутке. Настырные голландцы всё-таки добились своего: после банального заброса неудачно отбились итальянцы, мяч подхватил Бергвейн, убрал Димарко и пальнул без шансов для Доннаруммы – 1:2.

Правда, Италия моментально включилась и не позволила интриге разгореться. Фраттези отдал на ход Кьезе, Федерико слева ворвался в штрафную площадь, качнул ван Дейка и пробил в дальний угол, рикошетом от штанги отправив мяч в сетку – 1:3. Вопрос с бронзовым призёром Лиги наций был снят, хотя голландцы ещё на второй гол сподобились. Даже дважды. Вегхорст добил мяч в ворота после рикошета от Вейналдума, находившегося в офсайде, так что мяч не засчитали. На 90-й минуте Джорджиньо исправился, в штрафной площади получив разрезающую передачу от Вермана и пробив в верхний угол – 2:3. Минимальное поражение не изменило сути.

Нидерланды слабо смотрелись на домашнем финале четырёх Лиги наций, проиграли оба матча и единственные остались без наград.

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Сборная Италии сборная Нидерландов
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