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Лига наций УЕФА

​Фраттези впервые забил за сборную Италии

18 Июня 2023 • 16:34 Комментировать
Нидерланды
1:2
Италия
2-й тайм

В воскресенье сборные Нидерландов и Италии проводят матч за третье место Лиги наций. К 20-й минуте команда Роберто Манчини смогла организовать два гола – сначала забил Федерико Димарко, а затем и Давиде Фраттези.

Для Фраттези этот гол стал первым в сборной Италии. Дебютный гол за национальную команду своей страны полузащитник забил в шестом матче.

На клубном уровне Давиде Фраттези представляет «Сассуоло». Действующий контракт 23-летнего футболиста рассчитан до конца июня 2026 года.

Следить за матчем Нидерланды – Италия можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

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Сборная Италии Давиде Фраттези
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НИДЕРЛАНДЫ ИТАЛИЯ
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