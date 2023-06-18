Нидерланды - Италия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Нидерландов и Италии проводят матч за третье место Лиги наций УЕФА.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Нидерланды - Италия
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Протокол игры
Бейло Юстин•Дюмфрис Дензел•Гертрейда Лютсхарел•Ван Дейк Виргил•Аке Натан•Виффер Матс•Де Йонг Френки•Симонс Хави•Мален Дониэлл•Гакпо Коди•Ланг Ноа
Доннарумма Джанлуиджи•Толой Рафаэл•Ачерби Франческо•Буонджорно Алессандро•Димарко Федерико•Фраттези Давиде•Кристанте Бриан•Верратти Марко•Ньонто Вильфред•Ретеги Матео•Распадори Джакомо
18 июня. Стадион "Гролс Весте" (Энсхеде).
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