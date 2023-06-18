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Нидерланды - Италия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

18 Июня 2023 • 15:30 Комментировать
Нидерланды
...
Италия
Через 0 ч. 2 мин.

Сборные Нидерландов и Италии проводят матч за третье место Лиги наций УЕФА.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Нидерланды0:0Италия
Бейло ЮстинДюмфрис ДензелГертрейда ЛютсхарелВан Дейк ВиргилАке НатанВиффер МатсДе Йонг ФренкиСимонс ХавиМален ДониэллГакпо КодиЛанг Ноа
Запасные: Флеккен МаркВегхорст ВаутКопмейнерс ТëнБергвейн СтевенДе Рон МартенТимбер ЮрриенМаласиа ТиреллБотман СвенБлинд ДэйлиНопперт АндрисВейналдум ДжорджиньоВеерман Йоэй
Доннарумма ДжанлуиджиТолой РафаэлАчерби ФранческоБуонджорно АлессандроДимарко ФедерикоФраттези ДавидеКристанте БрианВерратти МаркоНьонто ВильфредРетеги МатеоРаспадори Джакомо
Запасные: Ди Лоренцо ДжованниКьеза ФедерикоБонуччи ЛеонардоПеллегрини ЛоренцоБарелла НиколоВикарио ГульельмоМерет АлексДармиан МаттеоИммобиле ЧироСпинаццола ЛеонардоЖоржиньо IIДзаньоло Николо
18 июня. Стадион "Гролс Весте" (Энсхеде).
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НИДЕРЛАНДЫ ИТАЛИЯ
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18.06.23 в 16:00
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Сегодня, 18 Июня
15:30 · Лига наций УЕФА
Нидерланды - Италия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
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