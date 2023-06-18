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Лига наций УЕФА

​Сборные Нидерланды и Италии назвали составы на матч за третье место Лиги наций

18 Июня 2023 • 14:51 Комментировать
Нидерланды
...
Италия
Через 0 ч. 1 мин.

В субботу национальные сборные Нидерландов и Италии проведут матч за третье место Лиги наций.

Рулевой сборной Нидерландов Рональд Куман решил выпустить на поле с первых минут таких игроков: Бейло, Аке, ван Дейк, Гертрейда, Дюмфрис, Френки де Йонг, Хави Симонс, Виффер, Мален, Ланг, Гакпо.

Наставник сборной Италии Роберто Манчини, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих футболистов: Доннарумма, Толой, Ачерби, Буонджорно, Димарко, Кристанте, Фраттези, Верратти, Ньонто, Распадори, Ретеги.

Матч Нидерланды – Италия стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

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НИДЕРЛАНДЫ ИТАЛИЯ
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