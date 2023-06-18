​Сборные Нидерланды и Италии назвали составы на матч за третье место Лиги наций

В субботу национальные сборные Нидерландов и Италии проведут матч за третье место Лиги наций.

Рулевой сборной Нидерландов Рональд Куман решил выпустить на поле с первых минут таких игроков: Бейло, Аке, ван Дейк, Гертрейда, Дюмфрис, Френки де Йонг, Хави Симонс, Виффер, Мален, Ланг, Гакпо.

Наставник сборной Италии Роберто Манчини, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих футболистов: Доннарумма, Толой, Ачерби, Буонджорно, Димарко, Кристанте, Фраттези, Верратти, Ньонто, Распадори, Ретеги.

Матч Нидерланды – Италия стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.