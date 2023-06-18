Тренер сборной Испании высказался о матче с Хорватией

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался касательно финального матча Лиги наций против команды Хорватии.

«Это будет матч двух сильных соперников. Шансы равны. Испания и Хорватия входят в число лучших сборных Европы. Мы постараемся использовать свои сильные стороны и хотим получить удовольствие. Наша цель – оказаться лучше Хорватии. Хотелось бы одержать победу в основное время, потому что у хорватов больше опыта в овертаймах. В таких играх опыт имеет большое значение», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Финал Лиги наций состоится сегодня, 18 июня, начало – 21:45 по московскому времени.