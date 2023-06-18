Перишич оценил игроков сборной Испании

Один из ведущих футболистов сборной Хорватии Иван Перишич пообщался с представителями СМИ в преддверии финального матча против Испании в Лиге наций.

«Нам предстоит тяжелый поединок, у испанцев очень сильная средняя линия, да и все игроки у них топового уровня. Но мы будем полностью готовы к финалу. Подготовимся к матчу наилучшим образом. Хотим провести еще один отличный поединок. Мы уже отрабатываем пенальти, это может пригодиться», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

Финальная встреча Лиги наций состоится в воскресенье, 18 июня. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.