Далич: «Хорватия достаточно сильна, чтобы соперничать с Испанией»

Наставник сборной Хорватии Златко Далич поделился мыслями о предстоящем матче против Испании в финале Лиги наций.

«Мы хорошо знакомы с этой командой. Они любят владеть мячом, у них отличные футболисты, которые очень сильны индивидуально. Это топ-сборная. При этом сборная Хорватии достаточно сильна, чтобы соперничать с испанцами. Докажем это на поле», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Финальный матч Лиги наций состоится на стадионе в Роттердаме. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Добавим, что в поединке за третье место сойдутся Италия и Нидерланды.