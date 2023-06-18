Родри рассказал, что думает о сборной Хорватии

Хавбек сборной Испании Родри Эрнандес высказался касательно предстоящего финального поединка против национальной команды Хорватии в Лиге наций.

«Хорватия – необычная команда. В этом коллективе Модрич может играть везде, Брозович будет глубоко уходить в защиту, а Ковачич сделает свое дело. Этот соперник очень непредсказуем. Они побеждали лучших на чемпионатах мира и Европы, доказав, что являются одними из лучших.

Мы настроены только на победу. Этот успех поможет нам выигрывать другие турниры, в которых мы будем принимать участие», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

Финальный матч Лиги наций состоится сегодня, 18 июня, и начнется в 21:45 по московскому времени.