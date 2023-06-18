Ливакович: «Каждый в сборной хочет выиграть золото для Хорватии»

Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович дал комментарий касательно предстоящего поединка против Испании в финале Лиги наций.

«Мы приехали на этот турнир с полной уверенностью в своих силах. У нас уже есть бронза и серебро, но теперь мы хотим завоевать золото. Поединок против Испании будет тяжелым. Это очень сильный соперник. Каждый игрок нашей сборной хочет выиграть золото для Хорватии. Сделаем все возможное для этого», - передает слова вратаря пресс-служба УЕФА.

Напомним, что финальный поединок Лиги наций состоится сегодня, 18 июня, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.