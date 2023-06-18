Куман высказался о матче против Италии

Рулевой сборной Нидерландов Рональд Куман пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против Италии за третье место в Лиге наций.

«В предстоящем матче мы постараемся выступить с той же энергией, что и в ½ финала. Тогда нам удались некоторые моменты. Нужно продолжать в том же духе, но допускать меньше ошибок. Мы пропустили два гола с игры, значит, наша оборона была не на высоте. Такого не должно повториться», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Нидерландов и Италии состоится сегодня, 18 июня, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.