Манчини: «Будем стремиться к победе»

Сборная Италии сразится с Нидерландами в матче за третье место в Лиге Наций, обе команды проиграли полуфиналы и теперь будут выяснять судьбу малого трофея. Несмотря на сомнительный престиж третьего места, наставник итальянской сборной Роберто Манчини полон решительности сражаться за награды.

- Жаль, что мы проиграли Испании, мне казалось, можно было выиграть. Против Нидерландов нам предстоит не менее ответственный международный матч, мы должны сыграть должным образом, и обязательно стремиться к победе, - цитирует слова Манчини итальянское новостное агентство ITASportPress.