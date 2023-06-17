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Лига наций УЕФА

Манчини: «Будем стремиться к победе»

17 Июня 2023 • 22:25 Комментировать

Сборная Италии сразится с Нидерландами в матче за третье место в Лиге Наций, обе команды проиграли полуфиналы и теперь будут выяснять судьбу малого трофея. Несмотря на сомнительный престиж третьего места, наставник итальянской сборной Роберто Манчини полон решительности сражаться за награды.

- Жаль, что мы проиграли Испании, мне казалось, можно было выиграть. Против Нидерландов нам предстоит не менее ответственный международный матч, мы должны сыграть должным образом, и обязательно стремиться к победе, - цитирует слова Манчини итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Сборная Италии Роберто Манчини сборная Нидерландов
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