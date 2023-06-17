Павлюченко дал прогноз на матч Норвегия - Шотландия

Экс-нападающий сборной России и московского «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о предстоящем поединке между национальными командами Норвегии и Шотландии в рамках отборочного раунда чемпионата Европы – 2024.

«Отдаю предпочтение Норвегии. У нее есть топовые игроки в составе - Холанн, Эдегор. Шотландцы такими классными футболистами не располагают. Предложу тут поставить на победу Норвегии», - передает слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

Поединок между норвежцами и шотландцами пройдет сегодня, 17 июня, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.