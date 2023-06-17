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Лига наций УЕФА

Ливакович оценил игру Модрича против Нидерландов

17 Июня 2023 • 09:56 Комментировать

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович прокомментировал игру полузащитника команды Луки Модрича в полуфинальном матче Лиги наций против Нидерландов.

«После финального свистка поблагодарил Луку за потрясающий матч. То, как он играет, это невероятно. Надеюсь, он как можно дольше будет играть за нашу сборную. Модрич – отличный капитан и превосходный человек. Это выдающаяся личность», - приводит слова голкипера пресс-служба УЕФА.

В полуфинале Лиги наций сборная Хорватии отпраздновала победу над Нидерландами со счетом 4:2. В финале «клетчатые» встретятся с Испанией. Этот матч состоится в воскресенье, 18 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Лука Модрич Доминик Ливакович
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