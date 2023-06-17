Ливакович объяснил, за счёт чего Хорватия победила Нидерланды

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович прокомментировал победу над национальной командой Нидерландов в полуфинальном матче Лиги наций. Подопечные Златко Далича выиграли со счетом 4:2 в дополнительное время.

«Гол соперника в компенсированное время поверг нас в шок. После такого трудно прийти в себя, но мы снова доказали, что являемся топ-командой. Мы сильны своим единством, это в конечном счете и принесло нам победу», - приводит слова голкипера пресс-служба УЕФА.

В финальном матче Лиги наций сборная Хорватии встретится с командой Испании, победившей в ½ финала Италию со счетом 2:1. Решающий поединок состоится завтра, 18 июня.