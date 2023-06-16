Бушманов оценил шансы в финале Лиги наций Хорватия - Испания

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался о финальном матче Лиги наций, в котором встретятся национальные команды Хорватии и Испании.

«Хорватия - хорошая команда, которая доказывает это на протяжении многих лет. Поэтому, думаю, что у хорватов в финале будет шансов ничуть не меньше, чем у испанцев», - передает слова Бушманова «Газета.Ру».

В полуфинале Хорватия победила Нидерланды (4:2 д.в.), а Испания оказалась сильнее Италии (2:1). Финальный поединок Лиги наций состоится в воскресенье, 18 июня. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.