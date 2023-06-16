Булыкин раскрыл секрет успеха сборной Хорватии

Экс-форвард сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал выход национальной команды Хорватии в финал Лиги наций УЕФА. В полуфинале «клетчатые» одолели Нидерланды (4:2 д.в.)

«Хорваты всегда были молодцами на всех больших форумах. У них есть опыт, есть мастерство, несмотря на то что в команде есть «старички». Но этот опыт и психология выходят на первый план», - приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

В финальном поединке турнира сборной Хорватии будет противостоять национальная команда Испании, обыгравшая Италию (2:1). Матч состоится 18 июня.