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Лига наций УЕФА

Булыкин раскрыл секрет успеха сборной Хорватии

16 Июня 2023 • 10:00 Комментировать

Экс-форвард сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал выход национальной команды Хорватии в финал Лиги наций УЕФА. В полуфинале «клетчатые» одолели Нидерланды (4:2 д.в.)

«Хорваты всегда были молодцами на всех больших форумах. У них есть опыт, есть мастерство, несмотря на то что в команде есть «старички». Но этот опыт и психология выходят на первый план», - приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

В финальном поединке турнира сборной Хорватии будет противостоять национальная команда Испании, обыгравшая Италию (2:1). Матч состоится 18 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин Сборная Хорватии
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