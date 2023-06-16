Манчини назвал главную слабость сборной Италии

Рулевой сборной Италии Роберто Манчини рассказал, чего не хватает его команде после поражения в полуфинальном матче Лиги наций против Испании. «Скуадра адзурра» уступила со счетом 1:2.

«В нашей команде есть несколько отличных полузащитников и защитников, однако нам не хватает хороших форвардов. Надеюсь, что в будущем игроки молодежной сборной подтянутся в основную команду», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Сборная Италии сыграет в матче за третье место с командой Нидерландов. В финальном поединке сойдутся сборные Испании и Хорватии. Обе встречи состоятся в грядущий уик-энд.