Ачерби назвал причину поражения Италии от Испании

Защитник сборной Италии Франческо Ачерби пообщался с представителями СМИ после матча с командой Испании в полуфинале Лиги наций. «Скуадра адзурра» потерпела поражение со счетом 1:2.

«В самом начале соперник захватил инициативу, однако спустя некоторое время мы смогли наладить игру и начали создавать моменты. Однако, как мне показалось, наша команда не была полностью готова физически. Мы допустили больше ошибок, чем нужно.

Нашей команде нужно вернуться к веселой игре, именно этого нам не хватает. Нужно лучше выстраивать линию защиты, это помогает выигрывать матчи», - передает слова Ачерби пресс-служба УЕФА.

В матче за третье место сборная Италии сыграет против Нидерландов.