Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Ачерби назвал причину поражения Италии от Испании

16 Июня 2023 • 07:57 Комментировать

Защитник сборной Италии Франческо Ачерби пообщался с представителями СМИ после матча с командой Испании в полуфинале Лиги наций. «Скуадра адзурра» потерпела поражение со счетом 1:2.

«В самом начале соперник захватил инициативу, однако спустя некоторое время мы смогли наладить игру и начали создавать моменты. Однако, как мне показалось, наша команда не была полностью готова физически. Мы допустили больше ошибок, чем нужно.

Нашей команде нужно вернуться к веселой игре, именно этого нам не хватает. Нужно лучше выстраивать линию защиты, это помогает выигрывать матчи», - передает слова Ачерби пресс-служба УЕФА.

В матче за третье место сборная Италии сыграет против Нидерландов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Испании Франческо Ачерби
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июня
08:14 · Лига наций УЕФА
Манчини назвал главную слабость сборной Италии 1
07:57 · Лига наций УЕФА
Ачерби назвал причину поражения Италии от Испании
07:51 · Лига наций УЕФА
Бонуччи высказался о поражении Италии от Испании
07:32 · Лига наций УЕФА
Доннарумма установил рекорд Лиги наций
07:26 · Лига наций УЕФА
Родри: «Для Испании самое главное - выиграть трофей»
07:25 · Лига наций УЕФА
Хесус Навас высказался о победе над сборной Италии в полуфинале Лиги наций
03:03 · Италия. Серия А
Бонуччи может уйти из сборной Италии
02:29 · Лига наций УЕФА
Доннарумма: «Италия слишком глубоко оборонялась во втором тайме»
01:14 · Лига наций УЕФА
Наставник сборной Испании де ла Фуэнте прокомментировал победу над Италией
00:11 · Лига наций УЕФА
Иммобиле: «Испания создала не так много моментов, ничья была бы справедливым исходом»
00:02 · Лига наций УЕФА
Манчини: «Испания заслуженно обыграла Италию»
15 Июня
23:21 · Испания. Ла Лига
Хесус Навас – самый возрастной игрок в истории сборной Испании
22:37 · Лига наций УЕФА
Иммобиле – лучший бомбардир сборной Италии под руководством Манчини
21:27 · Лига наций УЕФА
Дзаньоло: «Сборная Испании хороша, но мы способны доставить неприятности сопернику»
21:15 · Лига наций УЕФА
Испания - Италия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Все новости
Рекомендуем