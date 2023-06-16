Бонуччи высказался о поражении Италии от Испании

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи дал комментарий после встречи с Испанией в полуфинале Лиги наций. «Скуадра адзурра» потерпела поражение со счетом 1:2.

«Конечно, мы хотели выйти в финал. При этом у меня нет никакого негатива по нашей игре. Соперник прижал нас к воротам, но мы всячески пытались контратаковать. В первой половине нам удавалось это делать, но после перерыва возникло больше трудностей. У нас не получалось создавать моменты», - цитирует защитника Football-Italia.

В финале Лиги наций сборная Испании сыграет с Хорватией, а Италия поборется за третье место с Нидерландами.