Доннарумма установил рекорд Лиги наций

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма стал футболистом с наибольшим количеством сыгранных матчей в Лиге наций. После вчерашней встречи с Испанией на счету голкипера стало 19 поединков в турнире.

Италия встречалась с пиренейцами в рамках ½ финала Лиги наций. «Скуадра адзурра» потерпела поражение со счетом 1:2. Решающий гол на 88-й минуте встречи забил нападающий «красной фурии» Хоселу.

Италия сыграет против Нидерландов в матче за третье место. Что касается финала, то в борьбе за трофей сойдутся национальные команды Хорватии и Испании. Решающий матч состоится в воскресенье, 18 июня.