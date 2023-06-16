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Лига наций УЕФА

Доннарумма установил рекорд Лиги наций

16 Июня 2023 • 07:32 Комментировать

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма стал футболистом с наибольшим количеством сыгранных матчей в Лиге наций. После вчерашней встречи с Испанией на счету голкипера стало 19 поединков в турнире.

Италия встречалась с пиренейцами в рамках ½ финала Лиги наций. «Скуадра адзурра» потерпела поражение со счетом 1:2. Решающий гол на 88-й минуте встречи забил нападающий «красной фурии» Хоселу.

Италия сыграет против Нидерландов в матче за третье место. Что касается финала, то в борьбе за трофей сойдутся национальные команды Хорватии и Испании. Решающий матч состоится в воскресенье, 18 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Джанлуиджи Доннарумма
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