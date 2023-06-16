Родри: «Для Испании самое главное - выиграть трофей»

Хавбек сборной Испании Родри Эрнандес пообщался с журналистами после победы над командой Италии в матче ½ финала Лиги наций. «Красная фурия» выиграла со счетом 2:1.

«Наша команда провела отличный поединок. Мы постоянно оказывали давление на соперника, хотели навязать им свою игру. Теперь для нас самое главное – выиграть трофей. Испания уже давно без титулов, поэтому в воскресенье у нас будет прекрасная возможность исправить это», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

В финале Лиги наций Испания встретится со сборной Хорватии, которая в полуфинале оказалась сильнее Нидерландов.