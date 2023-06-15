Де Йонг поделился мнением о Модриче

Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг выразил восхищение Лукой Модричем.

После матча между Нидерландами и Хорватией в полуфинале Лиги Наций де Йонг заявил, что Модрич был лучшим игроком на поле.

«Лука Модрич просто потрясающий, мне очень нравится смотреть на него, его технические навыки поражают, и нет сомнений в том, что он может продолжать играть на самом высоком уровне. Вчера вечером он был лучшим на поле», – цитирует де Йонга NOS Sport.

В поединке, завершившемся со счетом 4:2 в пользу Хорватии, Лука Модрич сумел реализовать пенальти на 116-й минуте.