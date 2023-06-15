Модрич подвёл итоги матча Нидерланды - Хорватия

Лидер сборной Хорватии Лука Модрич высказался о победе над командой Нидерландов в полуфинальном матче Лиги наций. «Клетчатые» выиграли со счетом 4:2 и вышли в финал турнира.

«Хорватия провела отличный матч, как мы и хотели. Начало не задалось, но постепенно мы становились все лучше и лучше. Жаль, что пропустили в самой концовке, но затем проявили характер в овертайме. Победа в турнире будет невероятным успехом, но сейчас нам важно отдохнуть и посмотреть второй полуфинал», - цитирует полузащитника пресс-служба УЕФА.

Во втором полуфинальном матче Лиги наций встретятся сборные Испании и Италии.