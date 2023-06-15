Далич: «Хорватии без разницы, с кем играть в финале»

Сборная Хорватии победила Нидерланды в полуфинале Лиги наций со счетом 4:2. После завершения встречи своими впечатлениями от матча поделился главный тренер «клетчатых» Златко Далич.

«Мои поздравления команде. Эту победу посвящаю всей Хорватии. Победить Нидерланды в гостях – это серьезный успех. У нас будет очередная медаль, мы ее заслужили.

Финал? Мне без разницы, против кого играть. Наша сборная идет за золотыми наградами», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

В финальном поединке Лиги наций сборная Хорватии встретится с победителем пары Испания – Италия.