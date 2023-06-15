Аке высказался о поражении Нидерландов от Хорватии

Защитник сборной Нидерландов Натан Аке прокомментировал результат полуфинального матча Лиги наций против национальной команды Хорватии (2:4).

«Нам было тяжело. До перерыва мы играли очень хорошо, имели моменты и владели мячом. Но во второй половине соперник вернулся в игру и прижал нас к воротам. После этого мы потеряли контроль над ситуацией. Мы не нашли, чем ответить сопернику. Теперь с нетерпением ждем матчей отбора чемпионата Европы», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

В финале сборная Хорватии встретится против победителя пары Испания – Италия.