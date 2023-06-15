Куман объяснил, почему Нидерланды проиграли Хорватии

Рулевой сборной Нидерландов Рональд Куман дал комментарий после поражения от Хорватии в полуфинале Лиги наций. «Оранжевые» на своем поле проиграли со счетом 2:4.

«Мне понравилась наша игра в первом тайме. Но вторую половину команда начала неудачно. Средняя линия соперника захватила инициативу и держала игру под контролем. Это серьезно осложнило нашу задачу. Мои подопечные сделали все, что могли. Соперник более уверенно контролировал мяч. В этом была разница между командами в течение почти всего матча», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

В финале Хорватия сыграет против победителя матча Испания – Италия.