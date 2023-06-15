Тренер сборной Испании оценил шансы в матче с Италией

В полуфинале Лиги наций сборной Испании будет противостоять национальная команда Италии. Главный тренер «красной фурии» Луис де ла Фуэнте высказался о предстоящей встрече.

«Наша команда прогрессирует. Уверен, мы сможем показать хорошую игру. Думаю, сейчас мы находимся на правильном пути. Вы увидите матч равных соперников. У команд примерно одинаковый уровень, поэтому судьбу встречи решат мелочи. Постараемся превзойти соперника в этом и одержать победу», - цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

Полуфинал Испания – Италия состоится 15 июня и начнется в 21:45 по московскому времени.