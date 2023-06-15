Альба оценил готовность Испании к матчу с Италией

Латераль сборной Испании Жорди Альба дал комментарий в преддверии полуфинального матча Лиги наций против национальной команды Италии.

«Надеюсь, мы сможем завоевать этот трофей. Сейчас нам предстоит встреча с одной из сильнейших сборных мира. Чтобы завоевать трофей, нужно пройти двух мощных соперников. Будет нелегко, но наша команда подходит к матчам в отличном состоянии», - передает слова защитника пресс-служба УЕФА.

Матч сборных Испании и Италии состоится сегодня, 15 июня, начало запланировано в 21:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.