Бонуччи назвал цель сборной Италии в Лиге наций

Центральный защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи рассказал об амбициях своей команды в Лиге наций.

«Матч за сборную страны можно сравнить с кислородом. Мне нравится защищать цвета своей страны. Наша сборная хочет показать, что мы достаточно хороши для того, чтобы выиграть этот трофей», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

В полуфинальном матче Лиги наций сборная Италии встретится с национальной командой Испании. Поединок состоится сегодня, 15 июня, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.