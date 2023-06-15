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Лига наций УЕФА

Бонуччи назвал цель сборной Италии в Лиге наций

15 Июня 2023 • 07:27 Комментировать

Центральный защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи рассказал об амбициях своей команды в Лиге наций.

«Матч за сборную страны можно сравнить с кислородом. Мне нравится защищать цвета своей страны. Наша сборная хочет показать, что мы достаточно хороши для того, чтобы выиграть этот трофей», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

В полуфинальном матче Лиги наций сборная Италии встретится с национальной командой Испании. Поединок состоится сегодня, 15 июня, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Леонардо Бонуччи
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