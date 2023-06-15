Пашалич прокомментировал победу над сборной Нидерландов

Полузащитник хорватской национальной команды Марио Пашалич высказался о результате полуфинала Лиги наций УЕФА против сборной Нидерландов.

«Очередная историческая победа. Мы гордились уже тем, что вышли в этот турнир. Это уже был большой успех, но мы хотели большего и сделали это. Один шаг позади, и теперь нас ждет финал. Конечно, мы хотим золотые медали», — приводит слова хавбека «Аталанты» пресс-служба УЕФА. По его словам, «клетчатым» было непросто прийти в себя после пропущенного гола в концовке встречи, однако в дополнительное время подопечные Златко Далича были даже сильнее.

Напомним, что сборная Хорватии обыграла Нидерланды в гостевом полуфинале Лиги наций УЕФА со счётом 4:2. Соперник бронзовых призёров ЧМ-2022 по финалу определится в поединке национальных команд Италии и Испании.