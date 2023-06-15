Нидерланды впервые за 70 лет получили два пенальти за матч в свои ворота

Сборная Нидерландов уступила в полуфинале Лиги Нации сборной Хорватии, все решилось в дополнительное время после того, как основное закончилось со счетом 2:2. В дополнительное время хорваты забили два гола, в том числе с пенальти. В общей сложности же из четырех голов хорватов два были забиты с пенальти - их реализовали Андрей Крамарич и Лука Модрич.

Как оказалось, два пенальти за матч в ворота сборной Нидерландов не назначались с далекого 1952 года, тогда это случилось в игре против любительской сборной Англии.

В другом полуфинале Лиги Наций между собой встретятся сборные Испании и Италии.