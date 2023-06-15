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Лига наций УЕФА

Нидерланды впервые за 40 матчей потерпели «волевое поражение»

15 Июня 2023 • 01:45 Комментировать

Сборная Нидерландов уступила в полуфинале Лиги Нации сборной Хорватии, несмотря на то, что первой открыла счет. В итоге все решилось в дополнительное время матча - основное закончилось со счетом 2:2, а в дополнительное хорваты, известные специалисты такого формата, дожали соперника.

Как оказалось, сборная Нидерландов потерпела первое «волевое поражение» за последние сорок матчей - в последний раз она проиграла, открыв счет, в марте 2017 года. За это время команда выиграла 38 матчей, в которых выходила вперед, и лишь дважды сыграла вничью. И вот теперь серии настал конец.

 

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Сборная Хорватии сборная Нидерландов
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