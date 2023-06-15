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Лига наций УЕФА

Сборная Нидерландов проиграла в Роттердаме впервые с 2000 года

15 Июня 2023 • 01:23 Комментировать
Нидерланды
2:4
Хорватия
окончен после доп. времени

Сборная Нидерландов проиграла домашний поединок полуфинала Лиги наций УЕФА против Хорватии, прервав впечатляющую серию побед.

Последняя неудача «оранжевых» на стадионе «Де Кёйп» в Роттердаме пришлась на игру отборочной стадии к чемпионату мира - 2002 против национальной команды Португалии, прошедшая в 2000 году. С тех пор Нидерланды не уступали на арене «Фейеноорда» на протяжении 31 поединка, одержав 25 побед.

Напомним, что полуфинал третьего розыгрыша Лиги наций против сборной Хорватии завершился поражением подопечных Рональда Кумана со счётом 2:4.
 

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сборная Нидерландов
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