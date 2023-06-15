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Лига наций УЕФА

Сборная Хорватии одержала яркую волевую победу над Нидерландами и стала первым финалистом Лиги наций

15 Июня 2023 • 00:27 Комментировать
Нидерланды
2:4
Хорватия
окончен после доп. времени

Сборные Нидерландов и Хорватии сошлись в полуфинале Лиги наций. Матч финала четырёх состоялся 14 июня на стадионе «Де Кёйп».

Протокол игры  
Нидерланды2:4Хорватия
(1:0) Мален Дониэлл34'  
  55'Крамарич Андрей (1:1)
  73'Пашалич Марио (1:2)
(2:2) Ланг Ноа90'  
  98'Петкович Бруно (2:3)
  116'Модрич Лука (2:4)
Бейло ЮстинДюмфрис Дензел 85' (Ланг Ноа ( 85') Гертрейда ЛютсхарелВан Дейк ВиргилАке Натан 106' (Де Рон Мартен ( 106') Виффер Матс 75' (Вейналдум Джорджиньо ( 75') Копмейнерс Тëн  94'Де Йонг Френки  38'Мален Дониэлл 75' (Бергвейн Стевен ( 75') Гакпо Коди 106' (Маласиа Тирелл ( 106'  116') Симонс Хави 64' (Вегхорст Ваут ( 64')
Запасные: Флеккен МаркТимбер ЮрриенБотман СвенБлинд ДэйлиНопперт АндрисВеерман Йоэй
Ливакович Доминик  90'Юранович Йосип 80' (Станишич Йосип ( 80') Шутало Йосип 91' (Петкович Бруно ( 91') Вида ДомагойПеришич ИванМодрич Лука 119' (Баришич Борна ( 119') Брозович Марсело  63'Ковачич Матео  17' 85' (Майер Ловро ( 85') Пашалич Марио  24'Крамарич Андрей 90' (Эрлич Мартин ( 90') Иванушец Лука 80' (Влашич Никола ( 80')
Запасные: Соса БорнаБельо Дион ДренеЛабрович НедилькоМуса ПетарИвушич Ивица
14 июня. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).

 

Финал четырёх Лиги наций в этот раз принимают Нидерланды. Именно их сборной и предстояло открывать полуфиналы домашним матчем с бронзовым призёром ЧМ-2022. Хорваты будто не стареют. Они сохранили свой облик, лидеров и главного тренера ещё с ударного чемпионата мира в России. Модрич, Ковачич, Перишич, Брозович и компания всё в том же составе штурмовали и Нидерланды в полуфинале Лиги наций.

«Оранжевые» же обновились несколько раз за это время. Сейчас голландцами руководит Рональд Куман, который собрал в атаке футболистов молодых, представляющих или представлявших ПСВ: Мален, Гакпо, Симонс. Именно они и сказали решающее слово в первом тайме. Правда, для начала зрители откровенно скучали. Полчаса ушли на разведку, приготовления и прочие премудрости. Ничего интересного на поле не происходило, только корнеры и столкновения.

А вот голевую атаку начал на левом краю Гакпо, переадресовал мяч Симонсу, а Хави продлил на Виффера, который одним разрезающим пасом бросил в прорыв Малена. Дониэлл плотным ударом уложил мяч в дальний угол -1:0. Нидерланды открыли счёт первым же ударом в створ ворот. Хорватия отставать не стала. В перерыве Модрич и Ко переварили происходящее, а через 10 минут после него счёт сравняли. Тоже первым же ударом в створ ворот.

Лука Модрич выскочил из-за спины Гакпо и рухнул после касания со стороны Коди, а рефери указал на «точку». Пенальти реализовал Андрей Крамарич, на паузе он отправил Юстина Бейло в угол, а сам пробил по центру – 1:1. По сути, без моментов играли команды, но к часу игрового времени умудрились обменятся голами. Прошло ещё 15 минут, и невероятная реализация хорватов продолжила своё путешествие по матчу. Гости забили второй гол вторым ударом в створ ворот.

Лука Иванушец одной передачей разрезал оборону хозяев, на линии вратарской отыскав Пашалича, а Марио подставил ногу в касание поразив цель – 1:2. И всё уже катилось к победе хорватов, как на шестой добавленной минуте спаслись хозяева. Сработал фирменный навал, ван Дейк сделал скидку, Шутало до мяча не добрался, а Ноа Ланг просто вколотил под перекладину - 2:2. Однако этот гол лишь отсрочил поражение Нидерландов, в овертайме на поле была лишь одна команда.

После передачи Модрича из-за штрафной площади пробил Петкович, упаковав мяч в ближний угол ворот Бейло - 2:3. Третий удар в створ, третий гол. Маласия в опрометчивом подкате после собственной ошибки сносит всё того же Петковича и судья назначает пенальти. Лука Модрич разбрасывает голкипера и мяч по разным углам - 2:4. На последних секундах хорваты ещё и разгром оформить успели, но гол героя овертайма Бруно Петковича не засчитали, обошлись арбитры без унизительного счёта.

Хорваты просто смотрелись интереснее (особенно после перерыва) и по делу (хотя невероятную реализацию стоит отметить) забрали волевую победу. А с ней и билет в финал Лиги наций, где предстоит сыграть с победителем пары Испания – Италия. Нидерланды падают в утешительный финал за третье место.

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Сборная Хорватии сборная Нидерландов
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