Стали известны стартовые составы сборных Нидерландов и Хорватии на полуфинал Лиги наций

Стали известны стартовые составы на полуфинальный матч Лиги наций, в котором встретятся сборные Хорватии и Нидерландов.
Экс-игрок московского ЦСКА Никола Влашич начнёт матче на скамейке запасных.
Стартовый состав сборной Нидерландов: Бейло, Дюмфрис, Гертрейда, ван Дейк, Аке, Виффер, Копмейнерс, Ф. де Йонг, Мален, Симонс, Гакпо.
Стартовый состав сборной Хорватии: Ливакович, Перишич, Вида, Шутало, Юранович, Брозович, Ковачич, Модрич, Иванушец, Пашалич, Крамарич.
Поединок, который пройдёт в Роттердаме, начнётся в 21:45 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru.
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