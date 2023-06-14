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Лига наций УЕФА

Стали известны стартовые составы сборных Нидерландов и Хорватии на полуфинал Лиги наций

14 Июня 2023 • 21:23 Комментировать
Нидерланды
...
Хорватия
Через 0 ч. 0 мин.

Стали известны стартовые составы на полуфинальный матч Лиги наций, в котором встретятся сборные Хорватии и Нидерландов.

Экс-игрок московского ЦСКА Никола Влашич начнёт матче на скамейке запасных. 

Стартовый состав сборной Нидерландов: Бейло, Дюмфрис, Гертрейда, ван Дейк, Аке, Виффер, Копмейнерс, Ф. де Йонг, Мален, Симонс, Гакпо.

Стартовый состав сборной Хорватии: Ливакович, Перишич, Вида, Шутало, Юранович, Брозович, Ковачич, Модрич, Иванушец, Пашалич, Крамарич.

Поединок, который пройдёт в Роттердаме, начнётся в 21:45 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru

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