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Лига наций УЕФА

Нидерланды - Хорватия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

14 Июня 2023 • 21:15 Комментировать
Нидерланды
...
Хорватия
Через 0 ч. 1 мин.

Сборные Нидерландов и Хорватии проводят матч полуфинала Лиги наций УЕФА.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Нидерланды0:0Хорватия
Бейло ЮстинДюмфрис ДензелГертрейда ЛютсхарелВан Дейк ВиргилАке НатанВиффер МатсКопмейнерс ТëнДе Йонг ФренкиМален ДониэллГакпо КодиСимонс Хави
Запасные: Флеккен МаркВегхорст ВаутБергвейн СтевенДе Рон МартенТимбер ЮрриенМаласиа ТиреллБотман СвенБлинд ДэйлиНопперт АндрисВейналдум ДжорджиньоЛанг НоаВеерман Йоэй
Ливакович ДоминикЮранович ЙосипШутало ЙосипВида ДомагойПеришич ИванМодрич ЛукаБрозович МарселоКовачич МатеоПашалич МариоКрамарич АндрейИванушец Лука
Запасные: Соса БорнаБельо Дион ДренеПеткович БруноВлашич НиколаЛабрович НедилькоМуса ПетарБаришич БорнаСтанишич ЙосипМайер ЛовроЭрлич МартинИвушич Ивица
14 июня. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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Сборная Хорватии сборная Нидерландов
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НИДЕРЛАНДЫ ХОРВАТИЯ
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14.06.23 в 21:45
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Сегодня, 14 Июня
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