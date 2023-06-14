Нидерланды - Хорватия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Нидерландов и Хорватии проводят матч полуфинала Лиги наций УЕФА.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Нидерланды - Хорватия
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Протокол игры
Бейло Юстин•Дюмфрис Дензел•Гертрейда Лютсхарел•Ван Дейк Виргил•Аке Натан•Виффер Матс•Копмейнерс Тëн•Де Йонг Френки•Мален Дониэлл•Гакпо Коди•Симонс Хави
Ливакович Доминик•Юранович Йосип•Шутало Йосип•Вида Домагой•Перишич Иван•Модрич Лука•Брозович Марсело•Ковачич Матео•Пашалич Марио•Крамарич Андрей•Иванушец Лука
14 июня. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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