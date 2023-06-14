Крамарич оценил уровень футбола Модрича

Форвард сборной Хорватии Андрей Крамарич в преддверии полуфинала Лиги наций против Нидерландов высказался о партнере по национальной команде Луке Модриче.

«Особенное чувство, когда с тобой вместе играет один из величайших футболистов мира. Я могу многое говорить, но о Луке уже все давно сказано. Играть в его возрасте на таком уровне – это невероятно», - приводит слова нападающего пресс-служба УЕФА.

Полуфинал Лиги наций Нидерланды – Хорватия состоится сегодня, 14 июня, на стадионе в Роттердаме. Начало запланировано в 21:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.