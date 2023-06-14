Дюмфрис высказался о матче Нидерланды - Хорватия

Латераль сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис высказался о предстоящей встрече с командой Хорватии в финале четырех Лиги наций.

«Я отлично знаком с двумя игроками сборной Хорватии – Марсело Брозовичем и Иваном Перишичем. Мы пообщались после жеребьевки с Иваном, скорее всего, будем противостоять друг другу на одном фланге. Это будет особенный поединок. Наша цель – пробиться в финал», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Матч между Нидерландами и Хорватией состоится сегодня, 14 июня, на стадионе в Роттердаме. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.