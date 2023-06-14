Куман: «Нидерланды хотят выиграть Лигу наций»

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о предстоящем поединке против национальной команды Хорватии в финале четырех Лиги наций.

«Нидерланды хотят забрать этот трофей. Тем более он уже находится в нашей стране. С нетерпением ждем поединка против Хорватии. Мы играем дома, и у нас отличная команда. При этом противостоять нам будет очень сильный соперник, который показывает хорошие результаты в последние годы. Будет непросто», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Матч Нидерланды – Хорватия состоится в среду, 14 июня, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.