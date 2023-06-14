Ван Дейк рассказал, что нужно Нидерландам для победы над Хорватией

Центральный защитник сборной Нидерландов Виргил ван Дейк пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против национальной команды Хорватии в финале четырех Лиги наций.

«Нашей команде нужно приложить максимум усилий, чтобы победить Хорватию. Этот соперник способен доставить нам проблемы. У них высококлассная средняя линия. Однако мы верим в свои силы и в то, что сможем выйти в финал. Потребуется много тяжелой работы, качественной игры и немного удачи», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Матч Нидерланды – Хорватия пройдет сегодня, 14 июня, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.