Далич назвал цель сборной Хорватии в Лиге наций

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал об амбициях своих подопечных в Лиге наций.

«Нам будет непросто, но я всегда сохраняю оптимизм. Наша команда никогда не сдается и всегда выкладывается по полной. Мы постараемся выиграть трофей. Я горжусь своей командой. Хотим добиться максимума», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

В финале четырех Лиги наций сборная Хорватии встретится с национальной командой Нидерландов. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.