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Лига наций УЕФА

Модрич принял решение о будущем в сборной Хорватии

14 Июня 2023 • 08:49 Комментировать

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич ответил на вопрос о своей дальнейшей карьере в национальной команде.

«Сейчас все мои мысли связаны с Лигой наций. Что касается моей карьеры, то об этом можно будет говорить после завершения турнира. Я уже принял решение, но пока не стану его озвучивать», - передает слова хавбека пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в финале четырех Лиги наций сборная Хорватии встретится с национальной командой Нидерландов.

Модрич выступает за сборную Хорватии с 2006 года. 37-летний полузащитник принял участие в 162 поединках, в которых отметился 23 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Лука Модрич
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