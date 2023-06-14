Модрич: «Для меня очень важно выиграть Лигу наций»

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал о важности Лиги наций.

В среду хорваты сыграют против сборной Нидерландов в рамках полуфинала плей-офф Лиги наций.

«Победа в Лиге наций определённо попадёт в число моих главных достижений. Для меня очень важен этот турнир. Надеюсь, нам доведётся завоевать трофей, что будет крайне ценно», – приводит Madrid Xtra слова 37-летнего футболиста, отыгравшего 164 матча за национальную команду Хорватии с момента дебюта в 2006 году.

В другом полуфинале Лиги наций встретятся сборные Испании и Италии. Матч пройдёт 15 июня.